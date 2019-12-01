-->

Transmisión en vivo termina en tragedia: hombre es atacado a balazos mientras denunciaba baches en Salvatierra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 13:10:43
Salvatierra, Guanajuato, a 7 de octubre 2025.- Lo que comenzó como una transmisión en vivo para denunciar el mal estado de las calles terminó en tragedia, luego de que un hombre fuera atacado a balazos mientras transmitía a través de la página de Facebook “Helados Nico”, la mañana de este martes.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando la víctima realizaba una transmisión en vivo de más de 44 minutos en la zona del campo deportivo del rancho  el Pitayar perteneciente a la comunidad de Urireo donde señalaba las condiciones de los baches en la vialidad.

Durante la grabación, dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y abrieron fuego en su contra, para luego huir con rumbo desconocido. La cámara continuó transmitiendo tras el ataque, registrando los momentos posteriores mientras vecinos y familiares corrían a auxiliarlo.

El hombre fue trasladado de inmediato a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado debido a la gravedad de las lesiones.

Elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional aseguraron la zona, mientras que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables del atentado.

