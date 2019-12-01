“Nunca he oído hablar de él, no sé quien es”: Donald Trump se lanza contra presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 12:12:18

Washington, Estados Unidos, 7 de octubre de 2025.- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató la polémica al criticar la posible presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny en el próximo Super Bowl, calificando la decisión como “ridícula” y bajo la afirmación de no saber quién es el cantante.

Durante una entrevista, Trump expresó su inconformidad con la elección del intérprete de música urbana para encabezar el espectáculo de medio tiempo del evento deportivo más importante del año en Estados Unidos.

“Nunca he oído hablar de él. No sé quién es. No sé por qué lo están haciendo. Es una locura. Y luego le echan la culpa a algún promotor que contrataron para encargarse del entretenimiento… Me parece absolutamente ridículo”, declaró el exmandatario.

Las declaraciones rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde usuarios recordaron que Bad Bunny es uno de los artistas más escuchados del mundo y un referente de la cultura latina contemporánea.