-->

“Nunca he oído hablar de él, no sé quien es”: Donald Trump se lanza contra presentación de Bad Bunny en el Super Bowl

“Nunca he oído hablar de él, no sé quien es”: Donald Trump se lanza contra presentación de Bad Bunny en el Super Bowl
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 12:12:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, 7 de octubre de 2025.- El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató la polémica  al criticar la posible presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny en el próximo Super Bowl, calificando la decisión como “ridícula” y bajo la afirmación de no saber quién es el cantante.

Durante una entrevista, Trump expresó su inconformidad con la elección del intérprete de música urbana para encabezar el espectáculo de medio tiempo del evento deportivo más importante del año en Estados Unidos.

“Nunca he oído hablar de él. No sé quién es. No sé por qué lo están haciendo. Es una locura. Y luego le echan la culpa a algún promotor que contrataron para encargarse del entretenimiento… Me parece absolutamente ridículo”, declaró el exmandatario.

Las declaraciones rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde usuarios recordaron que Bad Bunny es uno de los artistas más escuchados del mundo y un referente de la cultura latina contemporánea.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Caen 3 presuntos extorsionadores; operaban en Iztapalapa
Trailero pierde la vida en choque volcadura, en el libramiento Noreste, en El Marqués, Querétaro
Hombre pierde la vida en Ciudad del Sol, en Querétaro
Transmisión en vivo termina en tragedia: hombre es atacado a balazos mientras denunciaba baches en Salvatierra
Más información de la categoria
Investigadores de la UNAM Morelia y de universidades de Chile logran resolver conjetura matemática de Premio Nobel
'Priscilla' evolucionaría a huracán de categoría mayor, advierte Sheinbaum; pide tomar precauciones
Hay "vínculos muy claros" entre Hernán "N" y el crimen organizado, revela FGR
“Nunca he oído hablar de él, no sé quien es”: Donald Trump se lanza contra presentación de Bad Bunny en el Super Bowl
Comentarios