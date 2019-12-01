'Priscilla' evolucionaría a huracán de categoría mayor, advierte Sheinbaum; pide tomar precauciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 13:18:00

Ciudad de México, a 7 de octubre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió que el huracán ‘Priscilla’ se intensificará a categoría 3, durante la tarde de este 7 de octubre.

Lo anterior lo dio a conocer en un mensaje en sus redes sociales, en el que indicó que el ciclón aún de categoría 2, avanzará en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur.

Asimismo, aseguró que las autoridades de los tres niveles de gobierno están coordinadas para apoyar a la población en Los Cabos, donde se esperan lluvias muy fuertes.

“Se prevé que esta tarde el huracán Priscilla se intensifique a categoría 3; continuará desplazándose en paralelo a la costa occidental de Baja California Sur. Autoridades de los tres órdenes de gobierno estamos coordinados y preparados en Los Cabos, donde se pronostican fuertes lluvias.”, compartió la mandataria mexicana.

Al corte de esta edición el meteoro se mantiene en categoría 2 y se ubica al sur de Cabo San Lucas, BCS y se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h.

Las bandas nubosas de ‘Priscilla’ ocasionarán lluvias intensas al sur de Baja California Sur, al centro y sur de Sinaloa y el norte y centro de Nayarit, pronosticó el Sistema Meteorológico Nacional (SMN).