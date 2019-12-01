Hay "vínculos muy claros" entre Hernán "N" y el crimen organizado, revela FGR

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 12:19:08

Ciudad de México, a 7 de octubre 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR), aseveró que Hernán “N”, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco (SSP), tiene “vínculos muy claros con la delincuencia organizada”.

Lo anterior lo dio a conocer el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, en la que se refirió que la investigación contra el presunto líder de “La Barredora”, grupo criminal logado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), derivo de un caso de extorsión a gasolineros en Tabasco iniciado en 2024.

En ese sentido, el titular de la FGR señaló que la investigación federal se fortaleció gracias a la información proporcionada por dos personas cercanas al señalado, conocido como “Comandante H” y/o “El Abuelo”.

“Una de ellas ya está procesada federalmente, está en la cárcel, y la otra nos ha dado una serie de informaciones que han sido muy valiosas”, detalló el fiscal general.

Cabe señalar que, de acuerdo con la información de inteligencia, el exfuncionario habría tenido vínculos con criminales desde 1999 y un posible arresto en 2006 por la ejecución de un ganadero.

El pasado 13 de septiembre, Hernán “N” fue capturado en una vivienda lujosa en un barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en Asunción, en Paraguay y posteriormente fue extraditado a México, en donde permanece detenido.