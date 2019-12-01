-->

Aprehenden a presunto responsable de abuso sexual en agravio de un adolescente en Zitácuaro, Michoacán

7 de Octubre de 2025
Zitácuaro, Michoacán, a 7 de octubre 2025.- Jairo “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de abuso sexual, cometido en agravio de un adolescente de 14 años en el municipio de Zitácuaro, fue detenido la víspera por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba, el pasado 29 de julio, el adolescente se dirigía a tomar el transporte público para acudir a la escuela, cuando un hombre que viajaba en una camioneta lo interceptó y lo obligó a subir al vehículo, donde cometió tocamientos indebidos. Al darse cuenta de que la víctima estaba grabando los hechos, el agresor lo dejó en libertad y huyó del lugar.

Por estos hechos fue presentada una denuncia, que permitió establecer la identidad y posible participación de Jairo “N” en el delito de abuso sexual, obteniendo así una orden de aprehensión en su contra. 

Policías de Investigación detuvieron al investigado y lo pusieron a disposición de la autoridad judicial que deberá resolver su situación jurídica en el Centro Penitenciario local.

