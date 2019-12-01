Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 13:19:52

Mazatlán, Sinaloa, a 27 de noviembre 2026.- Un total de cuatro personas fueron ultimadas a balazos en un ataque contra una cerrajería en la colonia Benito Juárez, en Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró en el cruce de Agustín Melgar y Revolución.

Igualmente, se dio a conocer que dos de las víctimas fallecieron en el sitio, mientras que las otras dos perdieron la vida cuando eran trasladadas al Hospital General.

La zona fue asegurada por personal de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Por su parte, especialistas de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del ataque.