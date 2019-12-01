Muere hombre tras sufrir accidente en Nocupétaro, Michoacán; su hijo resultó ileso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 11:16:59

Nocupétaro, Michoacán, a 10 de noviembre 2025.- Un hombre perdió la vida y su hijo resultó ileso, luego de que sufrieran un accidente con la camioneta en que viajaban sobre la carretera Parandán-El Rodeo.

Al respecto se informó que sobre la referida carretera circulaba Rigoberto V., de 43 años a bordo de su camioneta Nissan, en compañía de su hijo de 13 años.

En un momento determinado Rigoberto perdió el control de la unidad, chocó contra un paredón y terminó volcándose.

A consecuencia del percance Rigoberto falleció mientras que su hijo resultó ileso, hechos de los que tomó conocimiento personal de la FGE.