Ultiman a dos hombres en San Juan del Río, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 07:52:19

San Juan del Río, Querétaro, 14 de diciembre del 2025.- Dos hombres fueron privados de la vida, luego de una agresión directa, que se registró al interior de una vivienda, ubicada en la colonia San Pedro Ahuacatlán en el municipio de San Juan del Río, Querétaro.

Fue sobre la calle Morelos Sur, en donde se encuentra el domicilio, en el cual arribó al menos un sujeto, y posteriormente accionó su arma en contra de las dos personas, que se encontraban en la cochera del inmueble.

Tras causarles la muerte, el presunto responsable abordó una camioneta en color blanco, y posteriormente huyó con rumbo desconocido, sin que hasta el momento haya sido asegurado.

Policías de la demarcación, acudieron a tomar conocimiento y posteriormente acudieron los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.