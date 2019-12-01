Identifican a muerto en accidente de Morelia, Michoacán

Identifican a muerto en accidente de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 14:26:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 14 de diciembre del 2025.- Como Jorge C., de 30 años, fue identificada la persona que perdió la vida en un accidente vehicular la madrugada de este domingo en la salida a Mil Cumbres en esta ciudad de Morelia.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta madrugada de domingo en la mencionada vialidad, en las inmediaciones del fraccionamiento Cumbres, se registró un accidente en el que una persona perdió la vida.

Fue luego de continuar con las investigaciones del caso que el ahora occiso fue identificado con el mencionado nombre.

Los hechos siguen siendo investigados con la finalidad de deslindar responsabilidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a integrantes de célula de secuestradores que operaba en Salamanca, Guanajuato
Mantienen operativo de vigilancia las fuerzas armadas federales en las zonas de producción de limón y aguacate de Michoacán
Menor es mordida por una jauría de perros en Nuevo Laredo, Tamaulipas
Son trasladados 25 reos de alto nivel de peligrosidad de Michoacán a centros penitenciarios federales
Más información de la categoria
Por instrucciones de Harfuch evacuan de Michoacán a 25 reos con poder, dinero y control interno de prisiones; van a penales federales
Hallan culpable a ex alcaldesa de Amanalco, Estado de México, por doble homicidio; fue detenida en 'Operación Enjambre'
Marcha "Generación Z" en la Ciudad de México; hubo poca afluencia
Este domingo se conoce al campeón de la Liga MX: Tigres o Toluca
Comentarios