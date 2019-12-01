Identifican a muerto en accidente de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 14:26:22

Morelia, Michoacán, 14 de diciembre del 2025.- Como Jorge C., de 30 años, fue identificada la persona que perdió la vida en un accidente vehicular la madrugada de este domingo en la salida a Mil Cumbres en esta ciudad de Morelia.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta madrugada de domingo en la mencionada vialidad, en las inmediaciones del fraccionamiento Cumbres, se registró un accidente en el que una persona perdió la vida.

Fue luego de continuar con las investigaciones del caso que el ahora occiso fue identificado con el mencionado nombre.

Los hechos siguen siendo investigados con la finalidad de deslindar responsabilidades.