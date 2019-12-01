Atentado en Australia contra la comunidad judía deja 12 muertos y 29 heridos

Sidney, Australia, 14 de diciembre del 2025.- La Policía de Australia calificó como ataque terrorista el tiroteo ocurrido este domingo en una concurrida playa de Sídney, que dejó un saldo de 12 personas muertas y 29 heridas. Autoridades locales señalaron que el atentado estuvo dirigido contra la comunidad judía.

El comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, informó que el ataque se registró alrededor de las 18:47 horas locales en el parque Archer, ubicado a un costado de la playa de Bondi, mientras se realizaba una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá.

De acuerdo con las autoridades, en el lugar se encontraban cerca de mil personas cuando se produjo el ataque. Lanyon confirmó que dos presuntos agresores estuvieron involucrados: uno de ellos fue abatido por las fuerzas de seguridad, mientras que el segundo fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

El gobierno local condenó el hecho y aseguró que se trata de un ataque dirigido específicamente contra una comunidad religiosa, por lo que se reforzaron las medidas de seguridad en distintos puntos de la ciudad mientras continúan las investigaciones.

