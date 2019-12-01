Ultiman a dos agentes de tránsito en Culiacán, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 20:53:31
Culiacán, Sinaloa, a 17 de octubre de 2025.- Dos elementos de tránsito municipal de Culiacán fueron ultimados mientras viajaban a bordo de una patrulla cerca del fraccionamiento Rincón San Rafael.

De acuerdo a la información, los uniformados, un hombre y una mujer, iban en la unidad marcada con el número 708A, por las calles de Pedro Tovar  y Antonio Ríos, cuando fueron atacados con arma de fuego por sujetos armados.

Las víctimas fueron identificadas como Iris “N”  y Luis Alberto, quienes quedaron con impactos de bala en la parte delantera de la patrulla.

Al recibir el reporte, llegaron elementos de la Cruz Roja, pero solamente confirmaron que los agentes ya no contaban con signos vitales.

Posteriormente arribó personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes se encargaron de trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO), además de comenzaron con las primeras indgatorias para integrar la carpeta de investigación.

 

