Con bala perdida, dejan herida a mujer en la colonia Pedregal de Santo Domingo de la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 22:55:07

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2025.- Una mujer quedó herida por una bala perdida, mientras se encontraba en una farmacia en la colonia Pedregal de Santo Domingo del barrio de la alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México.

De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron en la calle Canautli, en su cruce con Xochiapan, donde se escucharon detonaciones de arma de fuego mientras la mujer estaba comprando algunos medicamentos en la farmacia.

De pronto sintió un fuerte dolor en el pecho, por lo que se dio cuenta que estaba herida,

Al lugar acudieron paramédicos tras recibir el reporte, quienes la llevaron a un hospital para recibir atención médica, donde indicaron que se encuentra estable.

De este hecho, tomo parte el Ministerio Público para realizar las indagatorias correspondientes, además de que ya se están revisando las cámaras de videovigilancia de la zona, con la finalidad de identificar a los responsables del ataque.