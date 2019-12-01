Rescatan a 10 caninos, víctimas de maltrato animal en la colonia Nueva Esperanza de Morelia, Michoacán

Rescatan a 10 caninos, víctimas de maltrato animal en la colonia Nueva Esperanza de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 22:10:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 17 de octubre de 2025.- En un domicilio de la colonia Nueva Esperanza de la capital michoacana, se realizó un cateo, en donde se rescataron y se aseguraron a 10 caninos, mismos que se encontraban en condiciones de maltrato animal.

Los hechos ocurrieron en la calle Brígida García de la citada colonia, y previamente se hicieron investigaciones por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, por lo que se solicitó ante un Juez de Control una orden de cateo.

Al lugar arribó personal ministerial, así como peritos en criminalística y médicos veterinarios, quienes localizaron a los animales en malas condiciones de salud, además de que fueron localizados dos cráneos y restos óseos de posibles ejemplares de la misma especie.

Los perros fueros trasladados al Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), lugar en el que recibirán la atención médica y los cuidados necesarios.

Asimismo, el Ministerio Público, continuará con las investigaciones, con la finalidad de determinar las responsabilidades que correspondan.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Con bala perdida, dejan herida a mujer en la colonia Pedregal de Santo Domingo de la CDMX
Tensión en Salvador Escalante, Michoacán: Habitantes bloquean acceso a Santa Clara del Cobre por misteriosa desaparición de un vecino
Rescatan a 10 caninos, víctimas de maltrato animal en la colonia Nueva Esperanza de Morelia, Michoacán
Exjugador de Tigres entre los detenidos por ataque que dejó dos agentes de Tránsito muertos en Culiacán, Sinaloa
Más información de la categoria
Tensión en Salvador Escalante, Michoacán: Habitantes bloquean acceso a Santa Clara del Cobre por misteriosa desaparición de un vecino
Exjugador de Tigres entre los detenidos por ataque que dejó dos agentes de Tránsito muertos en Culiacán, Sinaloa
Riña en penal de Aguaruto deja un muerto, tres heridos y un explosivo asegurado en Culiacán, Sinaloa
¡Michoacán apunta a la gloria en la Copa OXXO! Fiscalía estatal y SIE buscan coronarse como campeones en Monterrey
Comentarios