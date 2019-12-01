Rescatan a 10 caninos, víctimas de maltrato animal en la colonia Nueva Esperanza de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 22:10:35

Morelia, Michoacán, a 17 de octubre de 2025.- En un domicilio de la colonia Nueva Esperanza de la capital michoacana, se realizó un cateo, en donde se rescataron y se aseguraron a 10 caninos, mismos que se encontraban en condiciones de maltrato animal.

Los hechos ocurrieron en la calle Brígida García de la citada colonia, y previamente se hicieron investigaciones por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, por lo que se solicitó ante un Juez de Control una orden de cateo.

Al lugar arribó personal ministerial, así como peritos en criminalística y médicos veterinarios, quienes localizaron a los animales en malas condiciones de salud, además de que fueron localizados dos cráneos y restos óseos de posibles ejemplares de la misma especie.

Los perros fueros trasladados al Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), lugar en el que recibirán la atención médica y los cuidados necesarios.

Asimismo, el Ministerio Público, continuará con las investigaciones, con la finalidad de determinar las responsabilidades que correspondan.