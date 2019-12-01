Adulto mayor herido en ataque armado en Caltzontzin, Uruapan, Michoacán 

Adulto mayor herido en ataque armado en Caltzontzin, Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 00:58:38
Uruapan, Mich., a 18 de octubre de 2025.— Un hombre de alrededor de 60 años fue atacado a balazos la noche de este viernes mientras se encontraba sentado cerca de las vías del tren en la comunidad de Caltzontzin, en el municipio de Uruapan.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima permanecía en las inmediaciones de la colonia La Cueva cuando fue sorprendida por sujetos armados que abrieron fuego en su contra para después escapar del lugar sin dejar rastro.

Vecinos que escucharon las detonaciones acudieron rápidamente a auxiliar al hombre y dieron aviso a los servicios de emergencia. En cuestión de minutos, paramédicos arribaron al sitio y brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba varias heridas por proyectil de arma de fuego. 

Posteriormente fue trasladado a un hospital de la región, donde su estado de salud se reporta como reservado.

Elementos policiales acordonaron la zona y la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició una carpeta de investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables. Hasta el momento, no se han revelado posibles móviles del atentado.

