Ataque armado deja un muerto y dos heridos en La Villita, en Apaseo el Grande

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 09:41:25

Apaseo el Grande, Guanajuato, a 5 de noviembre 2026.- Un ataque armado se registró poco después de las 11 de la noche del miércoles en la colinia La Villita, en Apaseo el Grande, Guanajuato, dejando saldo preliminar de una persona sin vida y dos gravemente heridos.

El suceso fue informado a través de la línea de emergencias 911, por lo que elementos policíacos y socorristas se desplazaron al sitio.

Fue a un costado del templo donde encontraron a tres hombres heridos por arma de fuego, uno ya no contaba con signos vitales y dos más fueron trasladados a un centro médico.

La mecánica de los hechos se desconoce; solamente trascendió que se escucharon múltiples disparos en la zona y que posteriormente observaron a las tres víctimas tiradas y ensangrentadas a un costado de una barda.

Una vez que se confirmó la muerte de la víctima se colocó la cinta amarilla informando a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Minutos después agentes de investigación criminal y peritos llegaron al sitio, donde comenzaron las investigaciones y recabaron indicios en la escena para comenzar la carpeta de investigación.

Al concluir el trabajo de campo el cuerpo fue trasladado al SEMEFO donde practicarán la necropsia de ley.