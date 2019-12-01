Ultiman a chofer de camión de carga en Uruapan, Michoacán 

Ultiman a chofer de camión de carga en Uruapan, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2025 a las 09:41:37
Uruapan, Michoacán, a 8 de octubre 2025.- Por causes hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, el chofer de un camión de carga fue asesinado a balazos cuando circulaba sobre el Libramiento Oriente de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida vialidad, justo en la entrada al Hospital Regional, habían atacado a balazos a una persona.

Al sur un o acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a bordo de un camión de carga el cuerpo sin vida de un individuo, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) los cuales dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre,  el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

