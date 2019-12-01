Jornada violenta en Tabasco deja al menos 5 muertos durante el fin de semana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 10:18:01

Villahermosa, Tabasco, a 10 de noviembre 2025.- Al menos cinco personas perdieron la vida en el estado de de Tabasco, durante el fin de semana correspondiente al 8 y 9 de noviembre.

El primer caso se reportó la mañana del sábado pasado, cuando vecinos de la colonia El Castaño reportaron el asesinato de tres mujeres en el municipio de Macuspana.

Según primeros informes, las víctimas se encontraban afuera de un domicilio cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta y un automóvil llegaron al lugar y les dispararon.

Al respecto, José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno, atribuyó el triple homicidio a un ajuste de cuentas por “el control de la venta de drogas y otras actividades ilícitas” y agregó que dos hombres fueron detenidos en la colonia San Joseito por los hechos.

De igual forma, la tarde del domingo, dos hombres fueron asesinados por sujetos a bordo de una motocicleta en la entrada del poblado Macatepec, Huimanguillo.

Los ultimados eran conocidos como ‘Güero’ y ‘Levi’.