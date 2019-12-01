Ultiman a automovilista en la Ciudad de México tras una discusión vial

Ultiman a automovilista en la Ciudad de México tras una discusión vial
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 08:24:13
Ciudad de México, 30 de enero del 2026.- Un automovilista fue ultimado a tiros en la Ciudad de México luego de sostener una discusión con otro conductor.

Se apuntó que el crimen tuvo lugar durante la noche del jueves en la colonia Tacuba de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Una mujer, quien acompañaba a la víctima, narró que esta y otro automovilista se enfrascaron en una riña cuando transitaban por la avenida Marina Nacional.

En el cruce con la calle Golfo de México su acompañante descendió del auto e intentó alejarse de la zona corriendo, sin embargo, le dieron alcance y le dispararon en al menos dos ocasiones, lo que la causó la muerte.

El responsable de efectuar los disparos por arma de fuego huyó del lugar y como suele ocurrir, aún no ha sido localizado para que pague por el crimen cometido.

Noventa Grados
