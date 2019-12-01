Emma Coronel busca "ser libre" en Estados Unidos para dedicarse a sus hijos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 08:49:55

California, Estados Unidos, 30 de enero del 2026.- Emma Coronel Aispuro solicitó ante un juez de Estados Unidos que los 17 meses restantes de su libertad condicional concluyan de manera anticipada, con el objetivo de dedicarse al cuidado de sus hijas gemelas y retomar plenamente su vida laboral.

La modelo e influencer se declaró culpable en 2021 de cargos relacionados con narcotráfico y fue sentenciada a tres años de prisión, además del pago de una multa de 1.5 millones de dólares.

Su abogada, Mariel Colón, explicó en entrevista con el medio de comunicación Milenio que Coronel ha mantenido una conducta ejemplar desde su liberación y se ha enfocado en su carrera profesional, aunque reconoció que su historial judicial ha limitado sus oportunidades de trabajo.

La libertad condicional de Coronel inició el 30 de mayo de 2023 y hasta ahora ha cumplido 31 meses con ella; gracias a su doble ciudadanía, evitó ser deportada a México.