Megaoperativo en la CDMX: aseguran 150 toneladas de autopartes robadas ocultas en un "hotel"

Megaoperativo en la CDMX: aseguran 150 toneladas de autopartes robadas ocultas en un “hotel”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 10:09:22
Ciudad de México, 30 de enero del 2026.- Autoridades de la Ciudad de México aseguraron alrededor de 150 toneladas de autopartes presuntamente robadas, que se encontraban ocultas en un inmueble con fachada de hotel en la alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y la Fiscalía General de Justicia capitalina informaron que, tras varias semanas de trabajos de inteligencia, investigación de campo y vigilancia, fue identificado un edificio ubicado en la calle Enrique Granados, en la colonia Exhipódromo de Peralvillo.

Aunque operaba como hotel, el inmueble era utilizado como un centro de almacenamiento masivo de autopartes.

Durante el cateo se descubrió que el lugar contaba con 42 habitaciones distribuidas en planta baja y tres niveles, donde se clasificaban, almacenaban y distribuían refacciones.

Entre lo asegurado se encuentran placas de circulación, puertas, faros, parabrisas, calaveras, vidrios, cofres, rines, llantas, medallones, facias, salpicaderas, puertas de cajuela, así como vehículos desmantelados de distintos modelos.

 

Noventa Grados
