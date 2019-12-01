Matan a comandante de la Guardia Nacional de San Juan del Río, Querétaro

Matan a comandante de la Guardia Nacional de San Juan del Río, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 08:26:53
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

San Juan del Río, Querétaro, 30 de enero del 2026.- La madrugada de este viernes, se registró una importante movilización policial, para la búsqueda de cuatro elementos de la Guardia Nacional, quienes habían sido privados de la libertad.

Tras labores de búsqueda entre los estados de Querétaro e Hidalgo, se logró ubicar a tres elementos de la Guardia Nacional, aun con vida, sin embargo, el comandante de esa región, fue localizado sin signos vitales. 

Presuntamente fue en un operativo contra el huachicol, en la carretera Palmillas - Huichapan, en donde los abrían levantado, posteriormente uno apareció sin signos vitales en un baldío ubicado en la localidad de San Miguel de Arcángel en San Juan del Río.

En la zona se realizó un importante despliegue policial, para la búsqueda y detención de los presuntos responsables, sin embargo no tuvo algún éxito.

La zona en donde se realizó el hallazgo fue asegurada, y se esperó el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Megaoperativo en la CDMX: aseguran 150 toneladas de autopartes robadas ocultas en un “hotel”
Matan a comandante de la Guardia Nacional de San Juan del Río, Querétaro
Ultiman a automovilista en la Ciudad de México tras una discusión vial
Ultiman a tiros a un hombre en El Colorín Norte de Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
Megaoperativo en la CDMX: aseguran 150 toneladas de autopartes robadas ocultas en un “hotel”
Los turbios nexos del Gobierno de Tecámac, Estado de México; evidencian a la presidenta municipal Rosi Wong
Emma Coronel busca "ser libre" en Estados Unidos para dedicarse a sus hijos
PIB crece en México 0.7% en el 2025: es la peor cifra desde el 2020, año de pandemia
Comentarios