Ultiman a tiros a un hombre en El Colorín Norte de Uruapan, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 07:16:11
Uruapan, Michoacán, 30 de enero del 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia El Colorín Norte del municipio de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en calles del referido asentamiento habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
