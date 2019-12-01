Los turbios nexos del Gobierno de Tecámac, Estado de México; evidencian a la presidenta municipal Rosi Wong

Tecámac, Estado de México, 30 de enero del 2026.- La presidenta municipal de Tecámac, Rosi Wong, se ha convertido en un peculiar caso de la política mexicana, ya que no sale de uno cuando ya trae encima otro desacierto en su gobierno, ahora con la contratación de una Consultoría en Comunicación para mejorar su caída imagen.

Desde noviembre pasado, contrató a Cuarto de Paz a iniciativa de su seudo-operador político, Carlos Galindo Bertaud, por el pago de casi dos millones de pesos de recursos de los tecamaquenses que piensa erogar en este año para este concepto.

El activista y abogado Carlos Azzem Sánchez Alvarado, director de dicha consultoría, se embolsa 165 mil pesos (150 mil por sus servicios y 15 mil por publicidad en redes sociales), por lo que hasta el momento lleva en la billetera 495 mil pesos de los últimos tres meses.

Es decir, este consultor percibe 95 mil pesos más que Wong Romero, quien nominalmente obtiene poco más de 70 mil pesos mensuales, y casi 115 mil pesos que los regidores, que apenas llegan arriba de 50 mil pesos.

Entre otros encargos, Carlos Azeem fungió como asesor del también activista Pedro Carrizales, conocido como "El Mijis", ex diputado local de San Luis Potosí, quien fue encontrado sin vida en marzo del 2022 en condiciones no esclarecidas.

Publicaciones en medios de comunicación de agosto del 2020 dan cuenta también de la captura del hermano de Carlos Azeem, Alejandro Sánchez Alvarado, alias el “Padrino”, quien fue detenido junto con su pareja apodada la “Señora", en la delegación Iztapalapa, como responsables de distribución y trasiego de drogas en distintas entidades.

Incluso, en la información se señala que el “Padrino” utilizaba el nombre del “Mijis”, quien fue diputado local en la Legislatura 2018-21, para moverse con libertad para transitar por las carreteras del país.

Carlos Azzem Sánchez Alvarado absorbió la mayor parte de las funciones de Comunicación Social del Ayuntamiento, además de que se encarga de diseñar la estrategia para levantar la imagen de la alcaldesa, que ha ido a la baja por falta de liderazgo y por plegarse a las decisiones de Galindo Bertaud.

Cuarto de Paz también decide qué medios de comunicación estatales, locales y corresponsales, pueden recibir los boletines oficiales y otros apoyos.

De hecho, el pasado sábado 17 de enero se organizó un desayuno- conferencia con cerca de medio centenar de representantes de medios informativos previamente seleccionados, en su mayoría de páginas de noticias de Facebook.

Un día antes fueron citados en el Salón del Parque del Agua de ODAPAS, en Héroes Tecámac, donde recibieron un apoyo económico.

La presidenta municipal tiene ante sí el reto de tomar las decisiones importantes para gobernar el municipio, como lo imploró a la gobernadora Delfina Gómez, ya que hasta el momento le ha dado manga ancha a Galindo Bertaud, que es el que decide los principales nombramientos de la administración, a quien despedir y a quien contratar, dejando en segundo plano la opinión de Rosi a la que ha convertido en un “florero”.

Habría que preguntarse si fue un error o un atino de la maestra haber dado su apoyo incondicional a la alcaldesa para que rompiera con el grupo político de la senadora Mariela Gutiérrez, sin imaginar que sigue sin mandar en el municipio y, lo peor, bajo el yugo de su seudo-operador político que impuso a Cuarto de Paz.

CIRCUITO INTERIOR.- Por cierto, el secretario de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, fue al Oro a tratar de apaciguar las cosas entre el Cabildo y la presidenta municipal, Juana Díaz Peñaloza, pero al igual que en Tecámac, fracasó. Con todo y todo sigue pensando ser el sucesor nato de la maestra…