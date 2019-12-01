Ultiman a 5 personas en Jalpa de Méndez, Tabasco; dejan mensaje firmado por organización de Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 07:27:51
Jalpa de Méndez, Tabasco, a 2 de febrero 2026.- Un grupo de cinco hombre fue ultimado a tiros por un comando armado, en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, de acuerdo con medios locales.

Los primeros reportes señalan que las víctimas ingerían bebidas alcohólicas al costado de una carretera, cuando los presuntos sicarios arribaron a sitio y abrieron fuego en su contra, para después escapar.

Según las autoridades, encontraron un mensaje supuestamente firmado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la escena del crimen.

Por lo anterior, los oficiales acordonaron la zona y agentes de la Fiscalía estatal recogieron en el sitio las primeras pesquisas del caso.

