Justicia de EEUU da por cerrado el caso Epstein

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 08:39:57

Washington D. C., Estados Unidos, a 2 de febrero 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), dio por concluida la revisión del caso del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein tras la publicación de una última partida de documentos de la investigación.

Sobre el tema, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, ex abogado del presidente Donald Trump, dijo en entrevista para la cadena ABC News, que la revisión del caso por tráfico sexual contra el empresario que, oficialmente se suicidó en prisión en 2019, y su cómplice, Ghislaine Maxwell, quien cumple condena de 20 años de cárcel, “ha terminado”.

Además, el funcionario republicano, comentó al medio estadounidense CNN, que entiende que las “víctimas quieren ser compensadas” por los abusos de Epstein, pero subrayó que la fiscalía no puede “crear pruebas o presentar un caso que no existe”.

El pasado 30 de enero, el DOJ publicó 3 millones de páginas de documentos del caso Epstein, en los que aparecen algunos mensajes entre el multimillonario y personalidades destacadas, como el magnate Elon Musk y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.