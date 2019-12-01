Cae padre de familia por abuso sexual en Oaxaca; la víctima era amiga de su hija menor de edad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 08:08:17

Santiago Lapaguía, Oaxaca, 2 de febrero del 2026.- Fuerzas de seguridad del estado de Oaxaca lograron la detención de un padre de familia que se encontraba prófugo de la justicia, luego de ser acusado de atacar y abusar sexualmente de una niña de 12 años de edad.

Tras su detención, el sujeto fue presentado ante el juez que había ordenado su captura; momentos después fue vinculado a proceso y recluido en la penitenciaría estatal, por el delito de violación agravada.

El expediente del caso señala que os hechos ocurrieron en distintas fechas de septiembre y octubre de 2022, en un domicilio del municipio de Santiago Lapaguía, San Juan Ozolotepec.

El presunto agresor ejerció violencia física y amenazas para someter a la menor de edad, quien era amiga de su hija.

La madre de la víctima fue quien presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Género, que inició las investigaciones con perspectiva de infancia.

Ahora, el presunto violador ya se encuentra tras las rejas a la espera de ser juzgado.