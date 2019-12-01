Profeco abre procedimiento contra Ticketmaster por venta de boletos de BTS; podrían enfrentar multa millonaria

Ciudad de México, 2 de febrero del 2026.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició un procedimiento por infracciones a la ley en contra de Ticketmaster, derivado de irregularidades detectadas en la venta de boletos para el concierto de BTS en México, informó su titular, Iván Escalante. La sanción económica podría rebasar los 5 millones de pesos.

El funcionario detalló que la empresa fue notificada el pasado 28 de enero y que el proceso administrativo ya se encuentra en marcha. Explicó que Ticketmaster contará con un plazo de 10 días hábiles para presentar pruebas y exponer los argumentos que considere pertinentes en su defensa, periodo que concluye el 12 de febrero.

Así mismo, subrayó que la multa prevista es por un monto superior a los cinco millones de pesos, aunque precisó que el resultado final dependerá del análisis del caso y de la información que aporte la empresa durante el procedimiento.

La Profeco señaló que este tipo de acciones forman parte de las medidas para proteger los derechos de las y los consumidores y garantizar que las empresas cumplan con la legislación vigente en materia de servicios y comercialización.