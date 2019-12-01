Repuntan secuestros en Veracruz en el gobierno de Rocío Nahle

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 07:56:51

Xalapa, Veracruz, 2 de febrero del 2026.- Durante 2025, primer año completo del actual gobierno de Veracruz, comandado por la gobernadora Rocío Nahle, el delito de secuestro registró un aumento. La tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes creció 13 por ciento en comparación con el año anterior.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2024 la tasa fue de 0.46 víctimas, mientras que en 2025 subió a 0.52. El incremento es aún mayor si se compara con 2023, cuando la tasa era de 0.42, lo que representa un aumento de 24 por ciento en dos años.

Tan solo en diciembre, la Fiscalía General del Estado de Veracruz atendió dos casos de secuestro, mientras que la Fiscalía General de la República reportó un caso adicional. No obstante, especialistas advierten que el número real de secuestros podría ser mayor debido a la cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncian.

La organización Alto al Secuestro señaló que, entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, se detectaron en medios de comunicación siete secuestros en Veracruz que no fueron integrados a una carpeta de investigación. Estos casos representaron 9.35 por ciento del total nacional, que cerró ese periodo con 107 plagios.

Datos oficiales indican que en 2025, Veracruz se ubicó en el quinto lugar a nivel nacional en número de víctimas de secuestro. Además, la organización civil destacó que en los primeros 15 meses de los actuales gobiernos estatal y federal, casi 60 por ciento de los secuestros en el país se concentraron en Veracruz, Chihuahua, Sonora, Estado de México y Sinaloa.

Por su parte, el SESNSP reportó que el número de secuestros registrados en carpetas de investigación fue de 28 tanto en 2023 como en 2024, cifra que aumentó a 32 en 2025.

El tema de la privación ilegal de la libertad se ha convertido en uno de los principales retos para la gobernadora Rocío Nahle.

Un caso que causó fuerte impacto social fue el de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista, quien fue secuestrada, asesinada y torturada.

Durante su cautiverio, fue obligada a grabar un video que posteriormente circuló en redes sociales, en el que se advertía sobre represalias contra quienes se negaran a pagar extorsiones.