SSPC mantiene abierta convocatoria 2026 para integrarse al Servicio de Protección Federal

Ciudad de México, 2 de febrero del 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mantiene abierta la Convocatoria 2026 dirigida a mujeres y hombres de entre 18 y 65 años interesados en integrarse al Servicio de Protección Federal (SPF) como guardias especializados en labores de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones de instituciones públicas del ámbito federal.

El SPF brinda servicios de seguridad a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a órganos del Poder Legislativo y Judicial, organismos autónomos e instituciones que lo soliciten.

Las personas que ingresen al Servicio de Protección Federal contarán con prestaciones superiores a las de ley, entre las que destacan seguro médico por riesgo, seguro de vida, seguridad social, crédito hipotecario, 20 días de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, vales de despensa, licencias de maternidad y paternidad, además de capacitación y profesionalización permanente. El salario mensual neto es de 13 mil 607 pesos.

Para participar en el proceso de selección, los aspirantes deberán contar con estudios de secundaria concluidos, una estatura mínima de 1.50 metros en mujeres y 1.60 metros en hombres, buen estado de salud física y mental, así como disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte del país.

Entre la documentación requerida se encuentra identificación oficial vigente, CURP, Constancia de Situación Fiscal actualizada, comprobante de domicilio y estudios, referencias personales y, en el caso de los varones, cartilla del Servicio Militar Nacional liberada, entre otros requisitos que pueden consultarse en el sitio oficial https://convocatoria.spf.gob.mx/.

Durante el mes de febrero, se llevarán a cabo diversas jornadas de reclutamiento en distintos puntos del país.

En la Ciudad de México, las jornadas se realizarán el 2 y 11 de febrero en Venustiano Carranza; el 4 y 18 de febrero en Gustavo A. Madero; el 9 de febrero en Iztacalco; y los días 9 y 16 de febrero en Xochimilco.

En el Estado de México, el reclutamiento se llevará a cabo el 5 de febrero en Nezahualcóyotl; los días 6 y 25 de febrero en Toluca; el 9 de febrero en Huehuetoca; el 11 de febrero en Ecatepec y Chicoloapan; el 12 de febrero en Atenco; el 13 de febrero en Tlalmanalco y San Martín de las Pirámides; el 16 de febrero en Los Reyes y La Paz; el 19 de febrero en Texcoco; el 20 de febrero en Acolman; y el 23 de febrero en Zinacantepec.

Asimismo, en el estado de Hidalgo, las jornadas se realizarán el 3 de febrero en Tulancingo, el 4 de febrero en Mineral de la Reforma y el 5 de febrero en Pachuca de Soto.

De manera permanente, las personas interesadas también pueden acudir a los centros de reclutamiento ubicados en la Ciudad de México, en Avenida Miguel Ángel de Quevedo número 915, alcaldía Coyoacán, o en Ecatepec, Estado de México, en Avenida Circunvalación número 353, esquina Vía Morelos, colonia Santa Clara Coatitla.

La SSPC invitó a la ciudadanía a seguir las redes sociales oficiales del SPF en Facebook (@Proteccionfederal1) y X (@spf_sspc), o a comunicarse a los teléfonos 800 00 77377 (lada sin costo) y 55 5484 6700, extensiones 68482, 68483, 68486 y 68515.