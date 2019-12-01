Nueva York registra al menos 14 muertes por ola de frío extremo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 07:45:09

Nueva York, Estados Unidos, a 2 de febrero 2026.- Al menos 14 personas han perdido la vida en la ciudad de Nueva York, debido a la ola de frío extremo invernal, según confirmó el alcalde Zohran Mamdani.

Además, el edil neoyorquino comentó que probablemente ocho de las víctimas fallecieron por hipotermia, sin embargo dijo que se esperan los resultados oficiales.

El político demócrata reiteró que la administración de la megalópolis opera bajo estado de emergencia desde el 19 de enero y reiteró que se han tomado todas las medidas posibles para llevar a los habitantes de calle y otros neoyorquinos que lo necesiten a lugares seguros.

“Cada vida perdida en esta ciudad es una tragedia, y mi corazón está con las familias de los seres queridos de aquellos que han fallecido”, indicó el munícipe.

Igualmente, Mamdani señaló que desde el 19 de enero más de 860 personas han sido llevadas a refugios y otros lugares seguros y se han abierto albergues en los cinco distritos de la ciudad.