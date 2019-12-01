Nueva York registra al menos 14 muertes por ola de frío extremo

Nueva York registra al menos 14 muertes por ola de frío extremo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 07:45:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nueva York, Estados Unidos, a 2 de febrero 2026.- Al menos 14 personas han perdido la vida en la ciudad de Nueva York, debido a la ola de frío extremo invernal, según confirmó el alcalde Zohran Mamdani.

Además, el edil neoyorquino comentó que probablemente ocho de las víctimas fallecieron por hipotermia, sin embargo dijo que se esperan los resultados oficiales.

El político demócrata reiteró que la administración de la megalópolis opera bajo estado de emergencia desde el 19 de enero y reiteró que se han tomado todas las medidas posibles para llevar a los habitantes de calle y otros neoyorquinos que lo necesiten a lugares seguros.

“Cada vida perdida en esta ciudad es una tragedia, y mi corazón está con las familias de los seres queridos de aquellos que han fallecido”, indicó el munícipe.

Igualmente, Mamdani señaló que desde el 19 de enero más de 860 personas han sido llevadas a refugios y otros lugares seguros y se han abierto albergues en los cinco distritos de la ciudad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reportan desaparición de dirigente local de MC y su colaborador en el Edomex
Chocan y se incendian dos vehículos en la Siglo XXI; hay dos muertos y un herido
C5 Michoacán: 6 mil cámaras y 56 arcos carreteros, atención permanente a las líneas 911 y 089
Cae padre de familia por abuso sexual en Oaxaca; la víctima era amiga de su hija menor de edad
Más información de la categoria
Chocan y se incendian dos vehículos en la Siglo XXI; hay dos muertos y un herido
Profeco abre procedimiento contra Ticketmaster por venta de boletos de BTS; podrían enfrentar multa millonaria
Justicia de EEUU da por cerrado el caso Epstein
Cae padre de familia por abuso sexual en Oaxaca; la víctima era amiga de su hija menor de edad
Comentarios