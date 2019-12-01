Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre del 2026.- El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán (IEESSPP) abrió el registro para la maestría en Prevención de las Violencias y Construcción de la Paz, un programa dirigido tanto a personal de seguridad pública como a profesionistas interesados en intervenir en sus comunidades. Guillermo Sandoval, titular del instituto, explicó que la formación busca preparar especialistas capaces de diseñar respuestas y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal señaló que la oferta amplía el acceso de preparación, que inicialmente se contemplaba para servidores públicos de áreas específicas, pues podrán participar personas de distintos campos profesionales, siempre que cuenten con licenciatura y cédula profesional, además de cumplir los requisitos académicos establecidos, pues se busca incorporar a más actores sociales a las estrategias de prevención.

El programa tiene una duración de cuatro cuatrimestres, equivalente a un año y cuatro meses, y se impartirá mediante un esquema virtual, con algunas sesiones presenciales. Esta modalidad permitirá que los estudiantes continúen con sus actividades y responsabilidades mientras cursan la maestría.

Sandoval destacó que el plan de estudios cuenta con registro y validez ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que quienes concluyan satisfactoriamente recibirán el grado académico y podrán tramitar su cédula profesional. Añadió que se cuidará la selección del personal docente y el desarrollo de contenidos con aplicación práctica.

El titular del IEESSPP señaló que esta oferta forma parte de una estrategia para ampliar la preparación especializada del instituto, que actualmente dispone de otros programas superiores relacionados con investigación policial, tecnologías para la seguridad ciudadana, derechos humanos y ciberseguridad, además de impulsar la formación profesional de los cuerpos policiales municipales y estatales.