Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 10:49:04

Guadalajara, Jalisco, a 27 de noviembre 2026.- La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE), anunció la detención de tres hombres y una mujer, todos presuntos integrantes de una red criminal dedicada al homicidio de personas mediante la simulación de accidentes, a fin de cobrar seguros de vida millonarios.

De acuerdo con las investigaciones oficiales, los sospechosos reclutaban a personas de escasos recursos mediante falsas ofertas de trabajo; posteriormente abrían cuentas bancarias a sus nombres y realizaban movimientos para generarles un historial financiero antes de contratar pólizas cuyos beneficiarios no eran familiares de las víctimas.

Igualmente, se dio a conocer que las indagatorias comenzaron el pasado 24 de marzo, tras encontrar a un hombre muerto dentro de un automóvil volcado en el municipio de El Arenal.

Los peritajes del caso revelaron que se trataba de un homicidio doloso y no de un accidente vial, por lo que no pudieron cobrar el seguro.

En ese sentido, el fiscal jalisciense, Salvador González de los Santos informó que se investigan cuatro casos: tres en Jalisco y uno en Sinaloa.

Por su parte, las aseguradoras estiman un posible fraude cercano a 300 millones de pesos, sin que esa cifra implique que todo el dinero haya sido cobrado.

Por último, se reveló que las capturas de los sospechosos ocurrieron el 23 de noviembre durante cateos en Zapopan y El Arenal. El Ministerio Público les imputó homicidio doloso y fraude ante un juzgado de Tequila.