Ultiman a 3 personas en colonia Los Álamos, de Celaya, Guanajuato

Celaya, Guanajuato, a 19 de agosto 2025.- Tres personas que se encontraban en una vulcanizadora ubicada en la colonia Álamos, de la ciudad de Celeya, Guanajuato fueron ultimadas a balazos por sujetos desconocidos.

Fue poco antes de las 11:00 de la noche del lunes que reportaron a través de la línea de emergencia 911 sobre personas lesionadas en la avenida San José de Guanajuato casi esquina con Eje J.Cloutier.

Personal policíaco y socorristas llegaron justo enfrente de el panteón Villas de la esperanza donde encontraron a los hombres tirados a un costado de una motocicleta y al interior justo en la entrada del establecimiento atrás de la puerta en tercero quien, según versiones trató de escapar de sus agresores; sin embargo fue alcanzado por las balas.

De inmediato se colocó la cinta amarilla al confirmar que ya no contaban con vida, para resguardar las evidencias que fueron integradas a la carpeta de investigación por parte de la fiscalía del Estado lo que arrojará la verdadera mecánica del suceso así como identidad de las víctimas.