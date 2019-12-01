Ultiman a 3 personas en colonia Los Álamos, de Celaya, Guanajuato

Ultiman a 3 personas en colonia Los Álamos, de Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 07:11:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 19 de agosto 2025.- Tres personas que se encontraban en una vulcanizadora ubicada en la colonia Álamos, de la ciudad de Celeya, Guanajuato fueron ultimadas a balazos por sujetos desconocidos. 

Fue poco antes de las 11:00 de la noche del lunes que reportaron a través de la línea de emergencia 911 sobre personas lesionadas en la avenida San José de Guanajuato casi esquina con Eje J.Cloutier.

Personal policíaco y socorristas llegaron justo enfrente de el panteón Villas de la esperanza donde encontraron a los hombres tirados a un costado de una motocicleta y al interior justo en la entrada del establecimiento atrás de la puerta en tercero quien, según versiones trató de escapar de sus agresores; sin embargo fue alcanzado por las balas.

De inmediato se colocó la cinta amarilla al confirmar que ya no contaban con vida, para resguardar las evidencias que fueron integradas a la carpeta de investigación por parte de la fiscalía del Estado lo que arrojará la verdadera mecánica del suceso así como identidad de las víctimas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tráiler se accidenta el libramiento de Morelia, Michoacán
Ultiman a 3 personas en colonia Los Álamos, de Celaya, Guanajuato
Persecución y tiroteo a un adolescente termina con un herido en Apatzingán, Michoacán 
Hallan restos humanos en una barranca de Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Sentencian a 11 años de prisión a dos sujetos implicados en el atentado contra Ciro Gómez Leyva 
A dos días de su audiencia, Silvano Aureoles consigue respiro legal: Juez federal congela nuevas órdenes de arresto
Es detenido ex director de la SSP de Veracruz; estuvo en el cargo durante el mandato de Javier Duarte
Matan a 8 policías comunitarios en emboscada en Ayutla, Guerrero
Comentarios