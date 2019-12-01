Ultiman a “El Negro” en Cuernavaca horas después de salir de prisión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 10:28:43

Cuernavaca, Morelos, 12 de abril del 2026.- Óscar Antonio Sierra Gómez, alias “El Negro”, fue asesinado a balazos en Cuernavaca, Morelos, horas después de haber salido de la cárcel.

El ataque ocurrió en un autolavado ubicado sobre Calzada de los Reyes, donde un sujeto armado llegó y le disparó en repetidas ocasiones. La víctima murió en el lugar.

Tras las primeras investigaciones, autoridades confirmaron la identidad del fallecido, quien había recuperado su libertad días antes.

Sierra Gómez se hizo conocido en 2017 por el asesinato de un joven dentro del bar Ático, en la colonia Vista Hermosa, presuntamente tras una discusión.

Posteriormente fue detenido y permaneció en prisión.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos investiga el caso y no descarta que se trate de un ajuste de cuentas o un acto de venganza.