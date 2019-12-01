Dos lesionados en choque contra objeto fijo en la carretera 210 en El Marqués, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 11:22:41

El Marqués, Querétaro, 12 de abril del 2026.- La madrugada de este domingo, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la carretera La Piedad, en donde se registró un fuerte choque contra objeto fijo.

El accidente ocurrió a la altura de la localidad de El Lagartijero, luego de que el control perdiera el control, y posteriormente se impactara contra objeto fijo, lo que ocasionó que uno de los dos lesionados, quedara atrapado entre los fierros retorcidos.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, realizaron el rescate de la persona y posteriormente trasladaron a ambos lesionados a un hospital, para continuar con la atención.

La zona fue abanderada, que acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó en pérdida total al vehículo.