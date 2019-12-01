Dos lesionados en choque contra objeto fijo en la carretera 210 en El Marqués, Querétaro

Dos lesionados en choque contra objeto fijo en la carretera 210 en El Marqués, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 11:22:41
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El Marqués, Querétaro, 12 de abril del 2026.- La madrugada de este domingo, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la carretera La Piedad, en donde se registró un fuerte choque contra objeto fijo.

El accidente ocurrió a la altura de la localidad de El Lagartijero, luego de que el control perdiera el control, y posteriormente se impactara contra objeto fijo, lo que ocasionó que uno de los dos lesionados, quedara atrapado entre los fierros retorcidos.

A la zona se movilizaron los  servicios de emergencias, quienes al llegar, realizaron el rescate de la persona y posteriormente trasladaron a ambos lesionados a un hospital, para continuar con la atención.

La zona fue abanderada, que acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó en pérdida total al vehículo.

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