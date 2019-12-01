Interno del CEFERESO 17 en vinculado a proceso por presuntos delitos contra la salud

Buenavista, Michoacán, 12 de abril del 2026.- Joel “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión de delitos contra la salud; hechos registrados en el interior del Centro de Reinserción Federal número 17, fue vinculado a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba, el 6 de enero de 2026, al encontrarse en el área de comedor, el imputado comenzó a actuar de manera sospechosa frente al personal de seguridad, y posteriormente ocultó en su ropa un objeto.

Tras la aplicación del protocolo de revisión correspondiente, se logró establecer que se trataba de un envoltorio que contenía polvo blanco con las características de la cocaína, droga que fue asegurada y presentada ante el agente el Ministerio Público.

Derivado de los actos de investigación, la Fiscalía Regional de Apatzingán logró reunir datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de Joel “N” en este hecho, y en audiencia realizada mediante citación, obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso y medidas cautelares.