Sinergia cumplimenta orden de aprehensión por extorsión cometida en el Estado de México

Sinergia cumplimenta orden de aprehensión por extorsión cometida en el Estado de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 11:27:56
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Querétaro, Querétaro, 12 de abril del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito, cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de extorsión, en atención a una solicitud de colaboración con autoridades del Estado de México.

La detención se llevó a cabo en el municipio de San Juan del Río, donde el imputado fue localizado y asegurado por elementos de esta Fiscalía.
De acuerdo con el mandamiento judicial vigente, el imputado es señalado por su probable autoría en el delito de extorsión, por lo que era requerido por un Juez de Control del Estado de México.

Tras su detención, le fueron leídos sus derechos y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, donde se realizó la entrega a autoridades ministeriales del Estado de México, quienes darán continuidad al proceso penal correspondiente.

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