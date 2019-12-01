Muere hombre en incendio de su vivienda en Morelia, Michoacán

Muere hombre en incendio de su vivienda en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 09:57:32
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Morelia, Michoacán, 12 de abril del 2026.- Un hombre perdió la vida al incendiarse su vivienda en la colonia Gustavo Díaz Ordaz de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la calles Constitución de la referida colonia, se estaba quemando una vivienda.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos quienes se abocaron a sofocar el fuego, lamentablemente, una vez vez troleada la conflagración se localizó en el interior de la vivienda a un hombre sin vida.

Con base en lo anterior al sitio se constituyó personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, e iniciaron las indagatorias que el caso amerita.

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