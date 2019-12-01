Triple homicidio en Irapuato, Guanajuato: Ultiman a tres hombres dentro de vivienda en fraccionamiento Los Reyes

Triple homicidio en Irapuato, Guanajuato: Ultiman a tres hombres dentro de vivienda en fraccionamiento Los Reyes
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 23:12:38
Irapuato, Guanajuato, a 14 de septiembre de 2025.- La tarde de este domingo se registró un ataque armado que dejó como saldo tres hombres muertos al interior de una vivienda en la calle Rey Alfonso, en el fraccionamiento Los Reyes.

El hecho provocó alarma entre los vecinos, quienes reportaron al sistema de emergencias 911 las múltiples detonaciones de arma de fuego. De inmediato, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se desplazaron al lugar como primeros respondientes.

Posteriormente, arribaron policías municipales y efectivos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona para resguardar la escena del crimen y permitir las diligencias ministeriales.

Paramédicos de Protección Civil confirmaron que los tres hombres ya no contaban con signos vitales. Sus cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.

Hasta el momento, las víctimas permanecen sin identificar. La Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región B quedó a cargo de las investigaciones, con el objetivo de esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

