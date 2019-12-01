Triple hallazgo macabro en Zamora, Michoacán: tres hombres asesinados, dos con huellas de tortura

Zamora, Mich., a 4 de octubre de 2025.- La violencia volvió a sacudir la región de Zamora y Jacona este viernes, luego de que en distintos puntos cercanos a la comunidad de Villa Fuerte fueran localizados tres hombres sin vida, dos de ellos con evidentes huellas de tortura.

El primer reporte llegó a los operadores del C5i-Sitec durante la tarde del viernes, cuando vecinos alertaron sobre una persona tirada en la calle 20 de Noviembre, en Villa Fuerte. Al llegar, policías confirmaron que se trataba de un hombre identificado como José B., de 40 años, originario de la misma localidad. El cuerpo presentaba marcas de ataduras en las muñecas y múltiples lesiones, lo que revelaba que había sido sometido con violencia antes de su muerte.

Mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado procesaban la escena, otra llamada movilizó a las corporaciones: a un costado de la brecha que conecta Villa Fuerte con Rancho Nuevo, ya en los límites con Jacona, se reportaba otro cadáver. En ese sitio, junto a un canal de agua, encontraron a un sujeto de entre 40 y 45 años, vestido con playera negra a rayas, pantalón de mezclilla y tenis Converse. El hombre, aún sin identificar, también tenía marcas de sujeción y un fuerte golpe en el cráneo.

La jornada de terror no terminó ahí. A escasos metros del segundo hallazgo, los peritos detectaron un tercer cuerpo, esta vez en avanzado estado de descomposición. Se trataba de un hombre mayor, de entre 60 y 65 años, que vestía únicamente un pantalón gris. Por el deterioro del cadáver, no fue posible determinar de inmediato la causa de su muerte.

Los tres cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Zamora, donde especialistas realizarán las necropsias para esclarecer las circunstancias de cada crimen. La Fiscalía abrió ya una carpeta de investigación para intentar dar con los responsables.