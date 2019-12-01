En Durango, aseguran más de 2 mil costales con precursores químicos y 7 mil litros de huachicol

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 11:29:16
Durango, Durango, a 4 de octubre 2025.- Personal de seguridad federal localizó y aseguró más de dos mil costales con una sustancia granulada, alrededor de 95 bidones con cloro, amoniaco y formol, una pipa con aproximadamente siete mil litros de hidrocarburo de aparente procedencia ilícita.

Así como cerca de 200 tambos con diferentes sustancias como solvente, ácido clorhídrico y thinner, 25 paquetes con marihuana, diez costales gigantes con un precursor químico, en tres cateos realizados en diferentes puntos del estado de Durango.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad federal, en los operativos participó personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, en tanto los predios quedaron sellados y bajo resguardo de la autoridad para las diligencias subsecuentes.

