Dejar de enviar petróleo a Cuba, decisión soberana de Pemex: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 10:26:21

Ciudad de México, 27 de enero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la venta o entrega de petróleo a Cuba por razones humanitarias es una decisión soberana del Estado mexicano, la cual no es reciente y se ha mantenido durante varios años.

Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, la mandataria explicó que Cuba enfrenta un bloqueo vigente desde hace décadas, lo que ha generado problemas de desabasto en la isla.

“Como hemos dicho es una decisión soberana y Pemex toma sus decisiones. También como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo, pues tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, no es reciente”, expresó.

Sheinbaum Pardo subrayó que México ha mantenido históricamente una política de solidaridad internacional y reiteró que dicha postura continuará.

“México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario. Entonces, la decisión de cuando se envía, cómo se envía, pues es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos o ya en todo caso del gobierno de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias”, afirmó.

La mandataria mexicana recalcó que las determinaciones relacionadas con el envío de hidrocarburos corresponden a Pemex, conforme a sus contratos, o al gobierno federal cuando se trate de acciones humanitarias, en el marco de la política exterior mexicana.