Mujer balea a su esposo en Zamora, Michoacán; le dio en la cabeza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 11:28:31

Zamora, Michoacán, 27 de enero del 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán investigan un hecho registrado en el Fraccionamiento Acanto II donde un hombre resultó con una herida en la cabeza al ser baleado por su propia esposa, según informaron fuentes policiales.

Datos obtenidos por este medio de comunicación se informó que fue aproximadamente a las 01:00 horas de la madrugada de este martes en el 911 fueron notificados sobre un hombre herido por disparo de arma de fuego en la calle Salamina a la altura del número 48.

De inmediato autoridades de los tres niveles de gobierno se movilizaron al lugar donde fueron notificados que el lesionado Raúl V., N., de 30 años de edad, había sido llevado por sus familiares a un nosocomio privado.

Así mismo los oficiales fueron notificados que la agresión la había llevado a cabo la esposa del afectado, por lo que fue asegurada la fémina Ana Karen C., C., de 31 años de edad, misma que fue puesta a disposición de la autoridad competente.

El sitio fue delimitado y minutos después llego personal de la Fiscalía General del Estado quienes se encargaron de procesar el área donde encontraron un arma tipo revolver.