Tres sujetos que fungían como “halcones” fueron detenidos en Monterrey; uno de ellos es expolicía 

Guadalupe, Nuevo León, a 14 de agosto de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, dio a conocer que, tras un operativo táctico, desplegado por la Unidad de Investigación Criminal de la Policía municipal, se logró la detención de tres masculinos, los cuales se dedicaban a actividades de “halconeo”, ligado a un grupo de crimen organizado con presencia nacional.

Fuentes oficiales informaron que, el operativo dio inicio en el Fraccionamiento Azteca, en donde lograron capturar a Julio Alberto “N”, alias “El Zafiro”, de 34 años de edad. Indicaron que dieron con él mediante videos de las cámaras del sistema de monitoreo C-4, ya que en ellas se pudo observar que él era el encargado de vigilar, registrar y dar aviso de los movimientos de patrullas por la zona, además también fue visto fotografiando instalaciones policiales para el grupo delictivo al que pertenece.

La segunda parte del operativo, fue hecho por las unidades de Investigación Criminal y Análisis en coordinación con autoridades municipales de Cadereyta, al finalizar, se informó la detención de dos sujetos más, operando en la misma red, el primero de los detenidos, fue identificado como Sabas de Jesús, de 45 años, su captura fue en la colonia Valle del Roble, señalado como autor intelectual y sería el que hizo entrega de las armas a los sicarios que cometieron el ataque en la colonia Los Sabinos, que dejó dos menores lesionados. El último de los detenidos, fue identificado como Ángel “N”, de 31 años de edad, ex policía de Galena, y colaborador en las labores de vigilancia y comunicación del mismo grupo delictivo.

Las autoridades también indicaron la incautación de 40 dosis de una sustancia similar al cristal y una bascula digital, tras los operativos, los tres detenidos fueron puestos a disposición de las áreas correspondientes para que la ley siga su curso.