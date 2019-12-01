Tres lesionados tras sufrir un accidente de moto en Santa Rosa Jauregui, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 12:57:33

Querétaro, Querétaro, a 19 de agosto 2025.- Cuerpos de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la comunidad de La Gotera, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, en donde se reportó un accidente de motocicleta, que dejó tres personas heridas.

Al lugar, se solicitó la intervención de los servicios de emergencias para los primeros auxilios, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar los rescatistas.

Personal de Protección Civil, así como paramédicos del CRUM, fueron quienes acudieron para auxiliar a los lesionados, quienes tras ser valorados, los trasladaron a un hospital, para continuar con la atención.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente.