Tres lesionados tras sufrir un accidente de moto en Santa Rosa Jauregui, Querétaro

Tres lesionados tras sufrir un accidente de moto en Santa Rosa Jauregui, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 12:57:33
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 19 de agosto 2025.- Cuerpos de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la comunidad de La Gotera, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, en donde se reportó un accidente de motocicleta, que dejó tres personas heridas.

Al lugar, se solicitó la intervención de los servicios de emergencias para los primeros auxilios, por lo que rápidamente se movilizaron al lugar los rescatistas.

Personal de Protección Civil, así como paramédicos del CRUM, fueron quienes acudieron para auxiliar a los lesionados, quienes tras ser valorados, los trasladaron a un hospital, para continuar con la atención.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Policía Municipal de Querétaro, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Accidente en la Morelia-Pátzcuaro deja daños materiales 
Un lesionado en accidente en Bernardo Quintana, Querétaro
Tres lesionados tras sufrir un accidente de moto en Santa Rosa Jauregui, Querétaro
Responsable del secuestro de un médico ocurrido en Morelia, Michoacán recibe más de 50 años de prisión 
Más información de la categoria
Crece en Estados Unidos y Canadá avistamiento de ardillas "zombies"
Operativos en siete estados dejan decomisos de armas, estupefacientes y combustible robado
Bedolla arranca en Michoacán las Rutas de la Salud para la distribución de medicamentos
Tras 30 años, SEE logra evaluación educativa en Michoacán: Gaby Molina
Comentarios