Servicio social: solicitan apoyo para identificar a hombre víctima de homicidio localizado en la presa de Cointzio de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 16:57:02

Morelia, Michoacán, a 8 de abril de 2026.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita el apoyo de la ciudadanía para identificar a un hombre víctima de homicidio, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 23 de marzo en la presa de Cointzio de esta ciudad.

La víctima es un hombre de entre 25 y 30 años de edad, de aproximadamente 1.63 metros de estatura, complexión delgada, tez morena media y cabello castaño oscuro ondulado. Presenta rostro ovalado, frente amplia, cejas pobladas, ojos almendrados color café, nariz recta y barba delineada con bigote rasurado.

Señas particulares: tatuaje de San Judas Tadeo (tintas negra y verde) en el hombro izquierdo; tatuaje con la leyenda “GÓMEZ” en el antebrazo izquierdo; tatuaje con la leyenda “MARI” en el antebrazo izquierdo; y tatuaje con la leyenda “LOKO” en los dedos de la mano izquierda.

Al momento de su localización vestía un pantalón de mezclilla negro marca GUESS; cinturón de tela; suéter verde con cierre al frente; camisa a cuadros color azul; pants verde y botas negras marca TACTICAL.

La FGE exhorta a la población a proporcionar cualquier información que ayude a establecer su identidad, comunicándose a la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso al teléfono 443 299 6701.