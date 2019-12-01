Tres hombres vinculados a proceso por robo con violencia en panadería de Querétaro

Tres hombres vinculados a proceso por robo con violencia en panadería de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 15:49:27
Querétaro, Querétaro, 11 de octubre de 2025.- Tres hombres fueron vinculados a proceso por su presunta participación en un robo con violencia cometido en una panadería ubicada sobre la avenida Pie de la Cuesta, luego de que un juez de control valorara las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el pasado 8 de octubre, cuando los señalados ingresaron al establecimiento y, mediante amenazas con un arma de fuego, exigieron a una empleada la entrega de dinero en efectivo, un teléfono celular y otras pertenencias personales.

Tras la denuncia, agentes ministeriales y elementos de la Policía Municipal de Querétaro realizaron labores de investigación que permitieron identificar y detener a los presuntos responsables.

Durante la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención y resolvió vincularlos a proceso por el delito de robo específico calificado. Además, les impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar y fijó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

