Detienen a hombre prófugo de la justicia por 13 años en Ecatepec, Estado de México

Ecatepec, Estado de México, 11 de octubre de 2025.- Tras permanecer prófugo por más de 13 años, un hombre buscado por su presunta participación en un homicidio fue detenido en este municipio. La policía local informó que Edgar Ulises “N” contaba con una orden de aprehensión vigente desde 2012 por homicidio calificado con ventaja.

El arresto se realizó durante un patrullaje en la colonia Jardines de Morelos. Elementos del Sector 17 de la Policía Municipal, en coordinación con personal de la Fuerza de Tarea de la Marina, localizaron al sujeto mientras realizaba maniobras de descarga en vía pública sin la autorización ni las medidas de seguridad correspondientes. Durante la intervención también fue asegurada otra persona por el mismo motivo.

Al ser presentado en el Juzgado Cívico de Las Américas, las autoridades confirmaron mediante Plataforma México la orden de aprehensión emitida por un Juez de Control de Tlalnepantla el 17 de mayo de 2012. Posteriormente, Edgar Ulises “N” fue trasladado al Ministerio Público y luego ingresado al Centro Penitenciario de Barrientos.

La detención pone fin a más de una década de evasión de la justicia, reafirmando la coordinación entre autoridades municipales y federales para la localización de personas con órdenes de aprehensión vigentes.