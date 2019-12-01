Se abre socavón en carretera de Coalcoman, Michoacán

Se abre socavón en carretera de Coalcoman, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 17:42:21
Coalcomán, Mich.- 11 de octubre de 2025.- A través de redes sociales el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia de Michoacán informo que se registro un socavón que afecta la circulación.

La dependencia informo que al momento se registra un socavón que genera la obstrucción de uno de los carriles sobre la Carretera Estatal Coalcomán – Las Parotas, a la altura del kilómetro 27, en el tramo comprendido entre el Puerto de las Cruces y Las Parotas.

Por lo que las autoridades piden que las personas que viajen a esa zona lo hagan con precaución y que reduzcan su velocidad para evitar ser víctimas de un accidente. En el lugar se encuentran elemento de Seguridad Vial del municipio.

En tanto se prevé que autoridades especializadas en el tema se apersonen en el lugar para tomar acciones correspondientes.

