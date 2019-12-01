Detienen a cinco hombres por robo a transeúnte en Álvaro Obregón, Ciudad de México

Álvaro Obregón, Ciudad de México, 11 de octubre de 2025.- En distintas acciones realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cinco hombres —dos de ellos menores de edad— fueron detenidos por su presunta participación en diversos robos a transeúntes en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

En un primer operativo, policías del sector Progreso Tizapán atendieron el reporte de dos personas que señalaron haber sido amagadas con una navaja por dos sujetos que les robaron dinero en efectivo y escaparon en una motocicleta negra con verde. Tras un recorrido de búsqueda, los agentes ubicaron y detuvieron a los presuntos responsables, de 18 y 17 años, asegurándoles el arma y el efectivo robado.

En otro punto, en el pueblo Santa Lucía, oficiales interceptaron a dos hombres identificados por una víctima como quienes lo amenazaron con una pistola para despojarlo de dinero. Durante la revisión, se les aseguró una réplica de arma de fuego y el efectivo sustraído. Uno de los detenidos, de 25 años, cuenta con antecedentes por delitos contra la salud y robo calificado.

Finalmente, en la colonia El Pirul, un hombre de 45 años fue detenido por amenazar con un cúter a una joven para arrebatarle su bolso. La revisión arrojó que el sujeto tiene varios ingresos previos al sistema penitenciario por robo y violencia familiar.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con los objetos asegurados para continuar con las investigaciones.